The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO Valls Satorres, socio de honor del Círculo Industrial Se le ha realizado el homenaje durante el concierto de la Nova por los 150 años del Círculo domingo, 16 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El veterano compositor alcoyano José María Valls Satorres ha recibido un nuevo reconocimiento a su brillante trayectoria. En este caso ha sido el Círculo Industrial quien le ha nombrado socio de honor. El acto de entrega de la insignia y el pergamino ha tenido lugar durante el concierto de la Societat Musical Nova d’Alcoi que ha realizado en el Salón Rotonda con motivo de los 150 años del Círculo Industrial. Ha recibido ambos reconocimientos de manos del presidente del Círculo, Eduardo Segura. Esta actuación ha terminado con la interpretación de la obra de Valls Satorres ‘Círculo Industrial de Alcoy’. También se han podido escuchar otras composiciones como ‘Peña’ de José Carbonell García, ‘Coplas de mi tierra’ de Manuel Palau, ‘Abdelazar’ de Henry Purcell, ‘Torna a Sorrento’ de Ernesto Curtis, ‘Gran Vals Brillante’ de Frederic Chopin, estas tres piezas instrumentadas por Valls Satorres, ‘El llanto de Boabdil’ de Camilo Pérez Laporta y ‘Al Hamra’ del propio Valls Satorres. La banda ha sido dirigida por Juan Doménech. Recientemente se le concedió el mismo reconocimiento por parte del Círculo Industrial al cantante Camilo Sesto.