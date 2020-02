The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Valoro mucho que el Alcoyano cuente conmigo” El joven delantero Peiró, ya sabe lo que es marcar con el primer equipo – Le conocemos más en “el café del Alcoyano” desde Premium Sport Café jueves, 20 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (20/02/2020) Alejandro Peiró es natural de Canals, delantero de Alcoyano y estudiante de Ingeniería Química en el campus de la UPV en Alcoy. Marcó su primer gol como jugador del Alcoyano ante el Recambios Colón, que sirvió para seguir invictos. Hoy en Ser Deportivos, ha estado en Premium Sport Café para tomar el café del Alcoyano. No te pierdas todo lo que ha dicho este joven jugador que tiene mucho futuro por delante.