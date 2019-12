The examples populate this alert with dummy content

ARREL Valors econòmics i solidaris Domingo Pérez explica l’experiència de guanyar en el concurs d’empreses de la Mancomunitat i Fundación Novaterra recapta fons per a la inserció sociolaboral amb la venda de flors de Pasqua miércoles, 11 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Arrel (11/12/2019) Queden pocs dies perquè es tanque el plaç, és fins al 13 de desembre, per presentar-se al huitena edició del concurs d’Empreses i Projectes Empresarials per a Emprenedors que convoca la Mancomunitat de L'Alcoià i El Comtat amb el recolzament de diverses entitats. En aquest capítol d'Arrel parlem amb l’últim guanyador del premi millor empresa. És Domingo Pérez, de la firma Inteligencia Climática, que ens contarà la seua experiència en aquest certamen i, també, quins serveis oferixen. Ana Valls, Aure Crespo i Gema Navarro, orientadores i intermediadora laborals de la Fundación Novaterra, els expliquen la funció que fan amb les persones que busquen feina i els presenten una iniciativa per recaptar fons detinats per a la inserció sociolaboral.