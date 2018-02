The examples populate this alert with dummy content

CICLISMO Valverde exhibe su potencial en Cocentaina Ganó la etapa reina y es vencedor virtual de la Volta a la Comunitat Valenciana sábado, 03 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp No decepcionó, y tras siete puertos, 184 kilómetros y 4:48:34 horas, Alejandro Valverde se adjudicó la cuarta etapa, la más dura, con final en la cantera Botella de Cocentaina. Llegó a Cocentaina como líder y salió más reforzado con una merecida victoria, controlando a sus perseguidores y dando una exhibición en el tramo final entrando en solitario. Victoria que prácticamente deja sentenciada la 69 edición de la Volta a la Comunitat Valenciana, la quinta y última etapa con final en Valencia, debe de ser un trámite para el líder Alejandro Valverde del equipo Movistar. Cocentaina estuvo a la altura de la organización de la etapa reina que confirma la capacidad de la población para albergar este tipo de pruebas, la villa condal, no descarta la organización de más pruebas ciclistas ni mucho menos un final de etapa de la Vuelta Ciclista a España.