Válvulas en los vestuarios del polideportivo para prevenir la legionela

El Ayuntamiento de Alcoy instala válvulas mezcladoras en 74 duchas y 42 lavabos de siete vestuarios del polideportivo Francisco Laporta para la prevención de la legionela. La concejalía de Deportes ha invertido 36.747 euros para sufragar la instalación de este mecanismo, que se contempla en la normativa para prevenir esta bacteria, que asegure una circulación del agua y una temperatura mínima superior a 50 grados. Miguel Juan Reig, edil de Deportes, destaca que la aplicación de este nuevo dispositivo para velar por la salud de los usuarios de estas instalaciones deportivas se suma a las acciones realizadas para mejorar las condiciones y cuidar a los ciudadanos usuarios de Francisco Laporta. También se está cambiando el parqué del pabellón Mutua Levante, entre otras acciones. Esta actuación se ha desarrollado días atrás y ha consistido en realizar una instalación desde la sala de calderas hasta los siete vestuarios donde están colocadas las electro-válvulas domotizadas que actuarán según los indicadores de las sondas de temperatura, como indican desde el Ayuntamiento.