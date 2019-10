The examples populate this alert with dummy content

ANIVERSARI "Vam nàixer per assegurar els estalvis dels treballadors" Vicent Ortiz, cap de Secretaria i Obra Social de Caixa Ontinyent, repasa en Radio Alcoy la trajectoria de l'entitat que compleix 135 anys jueves, 31 de octubre de 2019

AUDIO Informativo comarcal (31/10/2019)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (31/10/2019) Caixa Ontinyent va nàixer fa 135 anys amb l'objectiu de contribuir al benestar de la seua gent i del seu territori. és l'única caixa d'estalvis valenciana i un motor econòmic i financer per a les seues comarques centrals. Al llarg de la seua història, ha facilitat l'accés al crèdit a famílies, pimes i autònoms propiciant una activitat econòmica recurrent i creixent en la seua zona. En els últims 10 anys ha finançat operacions per 661 milions d'euros, dels quals 334 milions d'euros s'han destinat a habitatge, possibilitant l'accés de les famílies, i altres 191 a activitats productives, millorant la infraestructura i la capacitat econòmica de les comarques centrals valencianes. Vicent Ortiz, cap de Secretaria i Obra Social, repasa en Radio Alcoy els inicis de l’entitat, “vam nàixer per assegurar els estalvis dels treballadors”, ha explicat. En l’ultima dècada ha destinat 13 milions d'euros a obres socials. Una activitat singular que, any rere any i des de la seua fundació en 1884, ha anat degotant i aportant recursos i activitats a tot el seu àmbit d'actuació. L'obra social de Caixa Ontinyent disposa de 23 centres en funcionament en 11 localitats, amb 220 llocs de treball directe, desenvolupa anualment més de 300 activitats, col·labora amb més de 300 col·lectius i beneficia a 278.000 persones. Caixa Ontinyent està immersa en un procés de digitalització i manté el compromís d'evolucionar, millorar i ampliar els serveis dels quals poden gaudir els seus clients, oferint una major comoditat i accessibilitat “En 10 anys desapareixeran les oficines”, ha vaticinat. Així, en els últims mesos s'han posat en marxa diversos projectes que situen a l'entitat en l'avantguarda dels serveis digitals: una nova banca electrònica, un nou portal de valors, una renovació dels caixers electrònics amb una ampliació de la seua operatòria, una renovació tecnològica interna, el recent llançament de la nova APP i el pagament a través de dispositius mòbils.