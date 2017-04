The examples populate this alert with dummy content

CAFÉ DEL ALCOYANO “Vamos a dejarnos la piel para intentar ascender” Miguel Bañuz, tras su vuelta a la titularidad, ha visitado el Café del Alcoyano en Premium Sport Café – El portero asegura que va a trabajar para tratar de mantener su continuidad en la portería blanquiazul jueves, 27 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (27/04/2017) Fue titular cuando Marc Martínez se lesionó, ante el Hércules en el Rico Pérez, Toni Seligrat, entrenador del CD Alcoyano decidió que Miguel Bañuz fuese el portero que estuviese bajo los palos y no sentado en el banquillo. Decisión técnica que no tiene que ver con alguna posible lesión de Marc. Bañuz ha visitado de nuevo el Café del Alcoyano desde Premium Sport Café sintiendo “mucha satisfacción de poder ayudar al equipo. Sé de mi potencial, trabajo todos los días para intentar jugar”. Esta victoria garantiza virtualmente el play off para el Alcoyano a falta de tres jornadas para el final de la temporada regular. “Tres puntos que nos aseguran el play off y que nos dan mucha moral para afrontar estas tres jornadas y llegar a la promoción de ascenso con las máximas garantías”, ha explicado Bañuz. Con contrato hasta final de esta temporada el cancerbero natural de Elche asegura que en esta recta final el equipo va a “intentar ganar los tres partidos y que llegue lo verdaderamente bonito que es el play off, y ahí dejarnos la piel para intentar ascender”. Antes de esto, en el Rico Pérez se hizo efectiva la primera meta del club. “Ya tenemos el primer objetivo que era el play off, intentar estar lo más arriba posible, si podía ser primero pues primero y si no segundo”, ha contado Miguel Bañuz en el Café. Respecto a su continuidad como portero titular, y aunque sabe que es decisión del míster, asegura que “voy a intentar entrenar a tope. El míster sabe que si me da continuidad voy a dar lo mejor de mí, y si no es así intentaré ayudar a todos mis compañeros”. Bañuz también destaca la confianza que aporta cada uno de los jugadores que componen la plantilla blanquiazul ya que salga un jugador o salga otro, y también en el caso de la portería, todos cumplen con el papel que realizan en los partidos.