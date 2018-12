The examples populate this alert with dummy content

POLITICA MUNICIPAL "Vamos a gestionar Alcoy desde junio de 2019" El alcaldable del PP, Quique Ruiz, condiciona su voto favorable al Presupuesto a la incorporación, por parte del PSOE, de sus propuestas con las que aspira a gobernar viernes, 21 de diciembre de 2018 El Partido Popular anuncia su voto favorable al Presupuesto municipal 2019, siempre que el Gobierno acepte las propuestas en materia de dinamización económica y de mejora del estado de la ciudad, en las que ha comenzado a trabajar con el grupo municipal y colectivos ciudadanos. El alcaldable del PP, Quique Ruiz, sustenta la necesidad de incorporar dichas propuestas al documento más importante con el que trabaja un Ayuntamiento, en la aspiración de los conservadores de gestionar la ciudad a partir de junio. "Vamos a gestionar Alcoy a partir de junio de 2019 y con el Presupuesto que plantea el PSOE es muy difícil hacerlo con el revulsivo que necesita la ciudad" Sin aportar demasiados detalles, Ruiz ha señalado que se trata de "propuestas ilusionantes" que pretenden "sustituir proyectos que se repiten en el presupuesto y no llegan a ejecutarse". El candidato ha planteado esta iniciativa en el almuerzo navideño con la prensa, en el que ha estado acompañado por el portavoz del grupo municipal del PP, Rafael Miró.