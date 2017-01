“Vamos a hacer todo y más para lograr el ascenso”

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (26/01/2017)

Pau Bosch llegó a finales de diciembre al Club Deportivo Alcoyano, primer fichaje de invierno y conocido ya por el míster Toni Seligrat y por Carlos Barreda y Mario Fuentes, con los que estuvo en el Lleida, equipo del que formó parte durante muchos años y asegura que le “hubiera gustado salir de otra forma del Lleida, fueron muchos años allí”. Tras su marcha del equipo de toda su vida se marchó a Hong Kong y en el programa ha contado su experiencia allí, “hacía mucho tiempo que estaba pensando en vivir una experiencia en un país en el que se hablara inglés, aparte la oferta económica era muy buena y quería vivir la experiencia. No salió como yo esperaba pero dicen que a casa siempre estás a tiempo de volver”. En cuanto a su fichaje por el Alcoyano, Bosch ha explicado que le “llamaron de otros sitios, pero cuando me llamaron Toni y Joma ya no quise escuchar nada más”.

Tras su llegada al vestuario blanquiazul, tuvo que esperar varias semanas hasta que se arreglaron los papeles y trámites burocráticos. “Hacía mucho tiempo que no competía, peor Toni siempre me ha transmitido mucha confianza, y la semana pasada que ya pude estar con el equipo, muy contento de haber ayudado al equipo y de la victoria por supuesto”, ha contado Bosch.

La semana pasada el defensa vivió su primer partido con la elástica blanquiazul y lo hizo en El Collao. “He venido muchos años como visitante y lo había sufrido como visitante. Es complicado, si vas ganando aguantar el resultado porque la grada aprieta, si vas perdiendo, remontar porque la grada aprieta…la afición aquí es de 10”, y más concretamente en cuanto a la remontada ante el Gavà, ha indicado que “con el equipo perdiendo la afición te ayuda, te empuja, me sorprende que haya una sola persona que grita Deportivo y rápidamente toda la grada grita Deportivo, es maravilloso”.

En cuanto al próximo partido, es el sábado 28 de enero a las 18 horas en el Mini Estadi ante el Barça B, el actual líder. Bosch ha explicado que “si ganas allí te hace tener el gol average a favor, ser primeros y con los ánimos arriba, creo que el empate tampoco sería malo. Además, la semana siguiente ellos juegan fuera y nosotros en casa, a ver qué pasa”

El futbolista catalán ya ha vivido algún play off, pero ha asegurado que “el año que más cerca me quedé de subir fue el año pasado, que nos eliminaron en la última ronda en penaltis. Este año es el que más opciones veo de subir a Segunda A a un equipo en el que yo he estado” y ha concluido afirmando que “vamos a hacer todo y más para que todos, ciudad, jugadores y club podamos disfrutar de ello”.

PRESENTACIÓN

Por otra parte, el Deportivo Alcoyano, ha presentado en las instalaciones de Nirvel Professional la nueva equipación del equipo femenino del club blanquiazul, del que la empresa cosmética es la principal patrocinadora. Varias jugadoras del equipo, al igual que el cuerpo técnico, y también componentes del primer equipo del Alcoyano han estado presentes en la presentación.