HOY POR HOY "Vamos a intentar legalizar el perímetro del Molinar" El concejal de Transición Ecológica y Protección Civil, Jordi Silvestre, mantiene su compromiso de protección del acuífero - Anuncia la inminente puesta en marcha de una aplicación para el control de las quemas lunes, 02 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (02/09/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (02/09/2019) El concejal de Transición Ecológica y Protección Civil, Jordi Silvestre, en la entrevista concedida a Radio Alcoy este lunes 2 de septiembre ha analizado su trayectoria en estos dos meses y medio que ha iniciado su trayectoria con el gobierno municipal. Ha recordado su etapa anterior reivindicativa y ha asegurado que mantiene su compromiso con el establecimiento del perímetro de protección del acuífero del Molinar. "Vamos a intentar legalizar el perimetro de protección del Molinar". Silvestre, durante años portavoz Salvem el Molinar, recuerda que la voz crítica los distintos gobiernos con este asunto no ha cambiado en pro de la protección del agua. El edil ha anunciado la inminente puesta en marcha de una aplicación para el control de las quemas, con el objeto de que no deriven en incendios. Esta aplicación ha sido presentada a los voluntarios de ACIF.