ALCOY Vecinos de Casablanca piden al Ayuntamiento que actúe para frenar la degradación de la calle La protesta cobra forma a través de pancartas en diferentes puntos de esta área del centro - El gobierno local indica que el Consistorio tiene las competencias limitadas para subsanar estos problemas jueves, 03 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/10/2019) Los vecinos de la calle Casablanca de Alcoy protestan por las ocupaciones ilegales y el estado de ruina en esta área de la ciudad y piden una solución al Ayuntamiento. Cristina es una de las vecinas que explica que, con el paso de los años, el problema ha ido a más. "Nos damos cuenta de que cada vez la degradación es más grande porque no se invierte en vivienda, por lo que se convierten en ruinas. Y eso atrae a gente que da patadas, que entra y que causa desorden. Hemos puesto las pancartas para que se impliquen todos los partidos políticos porque el centro es de todos", indica. A través de los carteles, los vecinos piden una solución que frene la degradación de los inmuebles y las situaciones conflictivas con los okupas. Raül Llopis, edil de Seguridad, explica que la competencia en el caso de los okupas es de los juzgados. "Tenemos constancia de un caso de ocupación de una vivienda en la calle Casablanca por una denuncia a la Policía Nacional. Ésta lo ha trasladado a la Fiscalía para que determine si tiene que ir por vía penal o por vía administrativa. El juez ya dictaminará al respecto". El concejal también ha expresado que desde el Ayuntamiento sí que están actuando en viviendas que están en ruinas y que presentan un peligro para los viandantes. Comenta como ejemplo que, tras el último temporal de lluvia, se activó de urgencia el derribo de un inmueble en la calle Casablanca. "Hay unos trámites que no podemos salvar, y que nosotros nos sentimos impotentes al respecto, pero sabemos que ya está adjudicado. Precisamente para mañana podría comenzar ya la demolición de esta finca. Muchas veces, tenemos la impotencia de que no tenemos más competencias al respecto y lo que queremos es la mejora de esa calle y de todo el centro histórico de la ciudad". Compromís ha anunciado que en el pleno de mañana preguntará al ejecutivo local qué "acciones tiene previstas para hacer frente a las quejas vecinales de la calle Casablanca".