NADAL ALCOIÀ Vecinos de Santa Rosa y Ensanche muestran su rechazo a la reducción en el desfile real El Ayuntamiento reconoce no haber consultado con estos colectivos la modificación en el trayecto del emisario y de Sus Majestades de Oriente jueves, 12 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/12/2019) Las asociaciones de vecinos de Santa Rosa y Ensanche muestran su rechazo al recorte en el recorrido de la Cabalgata y el Bando, que finalizaría en la avenida del País Valencià, sin que pasara por Cervantes y Alzamora hasta terminar en la iglesia de San Roque como en anteriores ediciones. Desde estos colectivos, según las fuentes consultadas, abogan que se debe respetar la tradición de este evento y que el desfile de sus Majestades de Oriente culmine como era costumbre los últimos años. Paco Seguí, presidente de la asociación de Ensanche-Benissaidó, expresa que "nos manifestamos totalmente en contra" de eliminar el último tramo del recorrido de la Cabalgata y el Bando ya que "nos parece que es una fiesta de todos, con un prestigio muy importante, y tenemos que trabajar para mejorarla, no recortarla". En el ámbito comercial, Radio Alcoy ha consultado en el Centro Comercial Alzamora, que han declinado hacer una valoración. Carolina Ortiz, edil de Fiestas, ha reconocido que la decisión, apoyada por 18 entidades participantes entre el Bando y la Cabalgata, se ha tomado sin consultar a comerciantes y vecinos. La edil señala que "se ha tenido en cuenta el número de personas que ven la Cabalgata" atendiendo a las testimonios de gente "que va a ver el principio en el Camí" y luego la vuelven a ver "en País Valencià". Ortiz, asimismo, en la comparecencia realizada esta mañana ha apoyado este argumento en que "muchos padres me lo han agradecido y un comerciante también me ha dado las gracias e, incluso, ellos tampoco lo veían".