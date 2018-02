The examples populate this alert with dummy content

PROPUESTAS Vecinos y comerciantes del Centro pactan sus medidas para reactivar el barrio Reclaman un plan de seguridad, la mejora de la movilidad y la creación de una marca propia para promocionar la zona lunes, 05 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Vecinos y comerciantes del Centro reclaman seguridad y mejora de movilidad para el barrio. Son dos de las propuestas que llevan a la Mesa del Centro para aplicar la Estrategia de reactivación socioeconómica de la zona. La Asociación de vecinos y la asociación de comerciantes Alcentro han definido sus prioridades a la hora de aplicar esa estrategia de reactivación, elaborada por la oficina Pateco. Ambos colectivos han remitido esas propuestas a los partidos políticos, a los que reclaman “consenso” para, con plazos reales y concretos, frenar la decadencia del barrio. La primera medida es aplicar acciones de movilidad antes del mes de abril para poder ampliarlas cuando abra al tráfico el puente de Fernando Reig. Vecinos y comerciantes se muestran preocupados por la inseguridad del barrio, por lo que reclaman al Ayuntamiento un plan de seguridad para evitar atracos en domicilios y establecimientos. La tercera medida es la creación de una marca y una imagen para el centro. La petición pasa por contar con el trabajo de profesionales que generen una marca globalizadora e identificativa de cara al exterior. La última de las prioridades es la actuación en locales vacíos para ofrecer nuevos servicios y, además, mejorar la imagen que Alcoy y su centro histórico ofrecen a sus visitantes. Los vecinos y los comerciantes abogan por que los partidos en el Ayuntamiento alcancen un consenso para comenzar a actuar. Ese pacto entre los partidos políticos era una de las claves de la estrategia redactada por la oficina Pateco.