ALCOY Veinte compañías presentan sus obras en la Mostra de Teatre Las 27 funciones se celebrarán del 3 al 6 de junio en los teatros, Centre Cultural, Cervantes, Plaça de Dins y en el IVAM CADA viernes, 24 de mayo de 2019 Veinte compañías presentan sus espectáculos en la Mostra de Teatre d'Alcoi de 2019. El IVAM CADA se suma a los espacios escénicos de este certamen que prevé acoger a unos 400 profesionales de las artes escénicas. Alcoy, del 3 al 6 de junio, será el epicentro de la actividad de las artes escénicas con 27 funciones a cargo de 13 compañías de la Comunitat Valenciana, cuatro de Catalunya, dos de Andalucía y una de Galicia. Miquel Santamaría, director de la Mostra de Teatre, destaca que entre todas ellas ofrecerán una gran variedad de espectáculos. "Teatro, danza, circo, etcétera" y hay "unos temas que ahora están encima de la mesa a los que recurren como la violencia de género, de memoria histórica o hay un espectáculo que trata sobre la eutanasia", indica Santamaría. Los teatros Calderón, Principal, Salesianos, Centro Cultural, Paseo de Cervantes, Plaça de Dins y, el estreno del IVAM CADA, serán los espacios donde se reunirán los cerca de 400 profesionales y el público para ver las obras. El certamen arrancará con una producción de la alcoyana Sol Picó y acogerá varios estrenos además de las reuniones de carácter interno para los programadores, responsables de áreas de Cultura y profesionales del sector. Una cita cultural que cuenta con el importante apoyo de la Generalitat Valenciana. En la presentación de la Mostra de Teatre, Albert Girona, secretario general de Cultura, destacó el convenio firmado con el Ayuntamiento de Alcoy para garantizar la subvención directa de 90.000 euros para el evento. La Mostra tiene un presupuesto de 190.000 euros, aproximadamente, a cargo de las arcas municipales, la colaboración y ayuda de otras entidades y de la Generalitat. Raül Llopis, edil de Cultura, agradece la implicación del Gobierno Valenciano y anima a los ciudadanos a participar en esta feria del teatro. Los espectáculos de la Plaça de Dins y de Cervantes serán de acceso libre y para las funciones en los espacios cerrados, ya están a la venta las entradas en Ticketalcoi.com y en la taquilla del Calderón.