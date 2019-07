The examples populate this alert with dummy content

IBI Veinte voluntarios cuidan del jardín botánico de Torretes Los jóvenes están realizando trabajos de recuperación de senderos, adecuación de colecciones botánicas, mejora de márgenes, limpieza de masa forestal y mejora de hábitats martes, 23 de julio de 2019

AUDIO Informativo comarcal (23/07/2019) Veinte jóvenes, procedentes de otras comunidades autónomas y de países como Rusia, Serbia, Turquía, Estonia, Francia y México están trabajando en el campo de voluntariado en el jardín Botánico de Torretes, en Ibi. Los chicos y las chicas están realizando trabajos de recuperación de los senderos ecoeducativos, la adecuación y mejora de colecciones botánicas, la mejora de márgenes, la limpieza y acondicionamiento de la masa vegetal y arbolada existente, así como la restauración y mejora de hábitats. Pilar Herraiz, edil de Medio Ambiente de Ibi, explica que la experiencia para los jóvenes está siendo muy positiva, además de que están disfrutando de otros enclaves de la villa juguetera. El campo de voluntariado, organizado por el Institut Valencià de la Joventut (Ivaj) y con la colaboración del Ayuntamiento de Ibi, se realizará hasta el próximo domingo. Y el lunes, 29 de julio, dará comienzo los tres campos de Voluntariado Ambiental que organiza la Diputación de Alicante. Dos de ellos se celebrarán en Xorret de Catí, en Castalla, y El Rentonar, en la Torre de les Maçanes. Se desarrollarán entre este lunes y el 22 de septiembre, dividido en cinco turnos de diez días cada uno de ellos. La vigilancia forestal o la limpieza de parajes será la acción principal en esta actividad en la que pueden participar los jóvenes, según informan desde el ente provincial. Estas tareas de voluntariado se alternarán con actividades lúdico-deportivas y excursiones a Torretes, la Font Roja o al Museo del Turrón en Xixona. Los voluntarios recibirán la manutención y alojamiento gratuitos y además de formación en cartografía, comunicación por radio y detección de incendios. Así, los interesados deberán de inscribirse en la página de Silvoturismo, en el apartado de Voluntariado Ambiental 2019.