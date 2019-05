The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Veinticinco escaños para siete grupos políticos La entrada de nuevos partidos dibuja una situación inédita y plural en Alcoy- El alcalde electo podrá repartir hasta 15 dedicaciones para concejales y 8 para asesores miércoles, 29 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO La tertulia (29/05/2019) La entrada en el Ayuntamiento de siete partidos dibuja una situación inédita y plural. El alcalde electo podrá repartir entre los 25 concejales electos hasta 15 dedicaciones para concejales y 8 para asesores. A los partidos tradicionales, PSOE y PP, primera y segunda fuerza política en número de votos, se suman Compromís, Ciudadanos, Guanyar, Podem y Vox. Los dos últimos se estrenan con representación propia. En la Tertulia de políticos de Radio Alcoy el edil de Compromís, Marius Ivorra, se ha mostrado a favor de pluralidad, siempre que no se produzcan "extremismos". La ampliación a siete del número de grupos municipales mueve, para el actual portavoz del gobierno en funciones y concejal electo, Jordi Martínez, a una reflexión sobre los asuntos a debatir en el salón de plenos. Plantea la posibilidad de que la Junta de Gobierno filtre temas para que al pleno lleguen solo los que precisen debate. Para el concejal del PP, Ignacio Palmer, la nueva situación hace necesaria la reforma del Reglamento de Orden Municipal. Los grupos electos inician la negociación para la definición de las 15 dedicaciones para concejales y las 8 de máximo para asesores de cara a la sesión de investidura del 15 de junio.