DÍA DEL LIBRO Veinticuatro horas para disfrutar de la lectura Alcoy celebra este jueves, 12 de abril, el Día del Libro con descuentos y el regalo de un volumen con imágenes del fotógrafo Paco Grau martes, 10 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Doce librerías locales se unen este jueves, 12 de abril, para celebrar el día del libro en Alcoy. Es la jornada escogida para que los negocios colaboradores ofrezcan el 10% de descuento en la compra de libros, además del obsequio de La ciutat canviant, un centenar de fotografías de Paco Grau y textos de Josep Lluís Santonja editado por el Ayuntamiento. Se trata de imágenes realzadas durante los años de la Transición y el primer gobierno democrático municipal, testimonio de un Alcoy casi desaparecido. El libro cuenta con prólogo del doctor arquitecto Joan Francesc Picó Silvestre. El Día del Libro viene acompañado de actos culturales, cuentacuentos y talleres en la Biblioteca Tirisiti a lo largo de esta semana. Hay previstas dos presentaciones literarias: la primera, el miércoles, 11 de abril, a las 20 horas, en el Círculo Industrial, donde el escritor contestano Juanfran Ferrándiz presentará La terra maleïda. El viernes, el alcoyano Silvestre Vilaplana presentará la novela del periodista Xavier Aliaga Les quatre vides de l’oncle Antoine, premio Ciutat de Tarragona. Será a las 19 horas en Detroit Llibres.