SANT JORDI 2019 Vendidas un 90% de las sillas para las Entradas Se esperan vender las 20.500 localidades en las horas previas al sábado 4 - Hoy se ha iniciado la colocación de las tribunas destacando la remodelada de la plaza Ramón y Cajal lunes, 29 de abril de 2019 La Asociación de Sant Jordi ya tiene vendidas el 90% de las 20.500 sillas del recorrido de las Entradas. Además hoy ha comenzado la instalación de las tribunas. La Asociación espera que el 10% restante de las localidades se acabe de vender entre el viernes 3 y el sábado 4. El ponente de sillas, Raúl Ponsoda, está contento con el funcionamiento de la venta como suele suceder cuando las fiestas caen en fin de semana. También ha explicado que entre las últimas sillas puede haber sorpresas agradables de alguna devolución de última hora. Los horarios de venta en la taquilla del Teatre Principal serán el viernes 3 de 9 de la mañana a las 20 horas de forma ininterrumpida y el sábado 4 de 8 a las 16 horas. Este lunes ha empezado la instalación de las tribunas entre las que destacan la nueva disposición de La Glorieta y la totalmente renovada de la Plaza Ramón y Cajal que integra la fuente y se acerca a la calle, por lo que aumenta su capacidad y comodidad. Para la Procesión hay vendidas unas 1.500 sillas y quedarían otras 500 que también se pondrían a la venta a los días previos.