PRESENTACIÓN “Vengo a ganarme el puesto” Kilian Morante, acompañado del gerente del Alcoyano, Fernando Ovidio, ha sido presentado como nuevo jugador blanquiazul en El Collao miércoles, 26 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/07/2017) El segundo fichaje en el mercado de verano por parte del CD Alcoyano, Kilian Morante, ha sido presentado oficialmente como jugador blanquiazul. El joven futbolista de 21 años, procedente del Elche Ilicitano, ha firmado contrato por una temporada con renovación por objetivos de partidos jugados. Morante ha estado acompañado en su presentación por Fernando Ovidio, gerente del CD Alcoyano, que ha contado que “ya intentamos en el pasado mercado de invierno que Kilian viniera pero desde Elche creyeron que estaba dentro del proyecto del posible ascenso del Elche Ilicitano. Al acabar la temporada nos pusimos de nuevo en contacto con el club. Kilian tenía voluntad de venir”, Ovi ha añadido que “la idea que tiene el Alcoyano es que le valga estar aquí para seguir creciendo como futbolista y como persona. Es un futbolista con mucha capacidad de crecer”. El gerente del club ha asegurado que “la bienvenida que ha tenido tanto en el club como en la ciudad ha sido mejor de lo que Kilian creía”. Por su parte, el jugador blanquiazul ha contado que lleva “toda mi vida prácticamente en Elche, es la primera vez que salgo”, algo que asume “como un reto más en mi carrera, de crecer como futbolista como persona, también supone salir de la dinámica de un filial y tener que trabajar para ganarme un sitio en el equipo”. Respecto a la idea de formar parte del Alcoyano asegura que “cuando Ovi me llamó no tuve muchos pensamientos más. El Alcoyano es un buen escaparate y está en una buena categoría”. El interior se define como “media punta y puedo jugar en banda, mediocentro, llegador”, además, no se cierra puertas a ocupar cualquier posición en la zona de ataque. “Estoy disponible para donde me diga el míster. Vengo a crecer, a ganarme el puesto y a intentar jugar lo máximo”. Morante no tiene promedio de goles por temporada y cuenta que “aparte de meter gol me gusta dar asistencias, suelo dar más pases de gol que anotar yo”. Respecto a lo que se respira en el vestuario asegura que están convencidos de que “va a ser una temporada difícil viendo el grupo 3 pero estamos con la ilusión de quedar lo más arriba posible”. Morante se ha pronunciado en cuanto a los resultados del Alcoyano la pasada campaña. “La temporada del año pasado del Alcoyano fue increíble”. MERCADO DE VERANO Fernando Ovidio también ha hablado sobre las posibles llegadas de jugadores. “Nos faltan por cubrir tres fichas sénior y tres sub 23 contando la del portero, que llegará. También sabemos que nos falta algún jugador en el mediocentro, estamos trabajando pero nos lo tomamos con tranquilidad observando a otros clubes y la Segunda A”. Ovi ha resaltado que “4-5 futbolistas vendrán seguro, no miramos edad, queremos buenos futbolistas”. Durante la presentación de Kilian Morante se ha dado a conocer el calendario del Alcoyano que arranca a domicilio frente el Llagostera, antes de conocer esa noticia, Ovi ha contado que “nos gusta empezar fuera por el mero hecho de que en la segunda jornada habrá más gente en Alcoy por lo que habrá más apoyo en El Collao”. Algo que se ha cumplido cuando se ha sabido que los de Toni Aparicio se estrenarán como visitantes. Lo que sí que desea Ovi es “empezar bien, eso es muy importante”.