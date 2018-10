The examples populate this alert with dummy content

TRAIL SOLIDARI “Ver a alguien querido durante el trail te da mucha fuerza” Paloma Climent es una de las pocas corredoras que ha disputado los seis trails anteriores, este será su séptimo, hoy desde la Venta Sant Jordi, nos habla de cómo es la carrera cuando la corres miércoles, 10 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (10/10/2018) El próximo 27 de octubre Alcoy recibirá la séptima edición del trail solidari, en esta edición será 1800 participantes los que tendrán una dura prueba por delante. Hoy en Ser Deportivos, hemos querido tratar el tema desde dentro. Hablamos con Paloma Climent una corredora como cualquier otra que participa en este trail y que ha disputado los seis anteriores. No te pierdas todo lo que cuenta Paloma de la experiencia tan gratificante que supone terminar esta prueba solidaria. Un programa que hemos realizado desde la Venta Sant Jordi, en la carretera nacional 340 junto al cruce de Benifallim.