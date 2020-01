The examples populate this alert with dummy content

CULTURA VerdCel presenta el seu disc Bifocal Alfons Om visita Tragaluz per explicar el treball que inclou un doble CD i una novel·la gràfica –Xavi Castillo actua aquest dissabte al Teatre Calderón viernes, 10 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (10/01/2020) Els sons de VerdCel han sigut protagonistes en Tragaluz amb motiu de la presentació del nou treball musical. Alfons Om ens ha donat un tast del doble disc Bifocal: Ras i Pols, a més de conèixer la novel·la gràfica que acompanya aquest treball. Una entrevista en la que el músic ha oferit als oients de Radio Alcoy dos temes en directe. I, per altra part, hem parlat amb Xavi Castillo sobre l'espectacle La Bíblia que, aquest dissabte, presentarà Pot de Plom a les 20 hores en el Teatre Calderón d'Alcoi.