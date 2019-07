The examples populate this alert with dummy content

PIONEROS Vericat trae a Alcoy la implantología dental inmediata Radio Alcoy entrevista al doctor Alberto Vericat, cirujano oral con dedicación exclusiva a la implantología dental desde hace 20 años y pionero en la técnica de carga inmediata y de los dientes fijos en un día miércoles, 03 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (03/07/2019) Desde hace unos pocos meses, Alcoy cuenta con la clínica Vericat Implantología Inmediata en la Avinguda País Valencià, 66. Radio Alcoy ha podido hablar con el doctor Alberto Vericat, cirujano oral con dedicación exclusiva a la implantología dental desde hace 20 años y pionero en la técnica de carga inmediata que propone soluciones inmediatas para sus pacientes. Vericat explica durante la entrevista aspectos como a partir de cuándo se puede comer tras la operación, si duele la colocación de implantes, la posibilidad de la sedación consciente o la razón por la que las clínicas Vericat se dedican exclusivamente a esta técnica de la implantología dental, entre otros aspectos.