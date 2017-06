The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Vermut de cine y rock El periodista musical de referencia, Eduardo Guillot, se sienta en Tragaluz con motivo de la presentación de su libro en Alcoy, donde recopila las 50 películas imprescindibles del rock jueves, 08 de junio de 2017 Corrían los años 50 largos. La película Semilla de maldad (1955), con la canción de la banda sonora, Rock around the clock, suponía la irrupción del rock en la gran pantalla. En palabras de Frank Zappa, era la primera vez que escuchaba música "fuerte", música alta. El cine de la cultura rock se marcaba así una era de seis décadas de non-stop. Y alguien tenía que hablar del matrimonio tan bien avenido entre el rock y el cine. Ha sido el gran periodista musical Eduardo Guillot que, en Sueños eléctricos. 50 películas fundamentales de la cultura rock, le hace un buen repaso a esta relación. "No había una filmografía rock tan extensa". Gracias Eduardo por pensar en esta joya, que se presentará, en mitad de un vermut, literario pues, este sábado, 10 de junio, en Detroit Llibres, aquí en Alcoy. La entrevista con Guillot no tiene desperdicio, ni tampoco este Tragaluz hecho con mucho amor rockero. Fotografía de Alicante Plaza.