SER LEYENDA "Ver,oír y callar, es la norma del vestuario" El mítico Manolo Cano, masajista del Alcoyano durante 30 años, ha estrenado la nueva sección de los viernes por la tarde en Ser Deportivos. SER LEYENDA. Esta semana desde el Bar Paquito en Batoy viernes, 02 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (02/06/2017) El que fuera masajista del Alcoyano durante 30 años, el mítico Manolo Cano, ha estado en Ser Deportivos estrenando un nuevo espacio, SER LEYENDA. Cano ha sido sorprendido por sus nietos y biz nieto, ha hablado con su amigo, para él familia, Eduardo Barrios, ex jugador del Alcoyano, y Toni Castillo también ha querido estar con "el zorro". Tarde de recuerdos y emociones en Ser Leyenda, esta semana realizado desde el Bar PAquito, en la C/ Serrella, 10 en el barrio de Batoy.