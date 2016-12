The examples populate this alert with dummy content

JAZZ CLUB EL MUSSOL Veu d'argent Lupe Azcano protagonitza bona part del nou programa del Jazz Club El Mussol, que avança la jam session d'Ernesto Llorens miércoles, 21 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Jazz Club El Mussol (21/12/2016) Encara ressona la veu de l'argentina Lupe Azcano, que amb Foro Trio ha oferit l'últim recital organitzat pel Jazz Club Mussol. Al programa recuperem part de les seues interpretacions i conservem amb la jove cantant. El club té la mirada posada en la big jam del divendres vinent, a càrrec d'Ernesto Llorens.