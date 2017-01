The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA Vía rápida para retirar los honores a Trillo El Ayuntamiento de Alcoy aplica una fórmula para que el ex ministro deje de ser Hijo Adoptivo sin tener que cambiar el reglamento municipal lunes, 30 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (30/01/2017)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (30/01/2017) El Ayuntamiento de Alcoy ha decidido agilizar al máximo el proceso para que el ex ministro de Defensa, Federico Trillo, deje de ser Hijo Adoptivo de la ciudad. El Gobierno no va a promover el cambio en el reglamento de honores, sino que seguirá el mismo procedimiento, pero a la inversa, por la que Trillo recibió la distinción. Esta fórmula, según explica el alcalde, Antonio Francés, permitirá completar el proceso en un plazo de un mes y medio. El cambio del reglamento hubiera dilatado la retirada en unos seis meses, según los cálculos de Francés. El regidor explica en qué va a consistir el proceso. “Es el mismo que establece el reglamento para conocer honores pero al revés”, señala. Se trata de deshacer los pasos que dio el Ayuntamiento en 2000, cuando Trillo fue nombrado Hijo Adoptivo de Alcoy. Una ponencia con al menos seis concejales debe argumentar los motivos por los que pretende retirar la distinción al ex ministro. El dictamen debe remitirse al afectado para que pueda presentar alegaciones, lo que ya hizo en 2014. Entonces el ex ministro alegó la necesidad de que la retirada estuviese avalada por dos terceras partes de los concejales, la misma mayoría cualificada que requiere el reglamento para conceder honores. En 2014 los grupos progresistas no eran mayoría en el salón de plenos, por lo que propuesta fue abortada. Ahora el PSOE, Compromís y Guanyar Alcoi sí tienen mayoría, por lo que cuando la propuesta llegue al pleno, después de analizar las alegaciones de Trillo, la retirada de la distinción saldrá adelante. El alcalde calcula que la proposición puede llegar al pleno en un plazo de un mes y medio. “Esta fórmula es más rápida que la modificación del reglamento”, sostiene el primer edil. Francés sostiene que tras el informe del Consejo de Estado haya responsabilizado al Ministerio de Defensa que entonces dirigía del accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles, Trillo no puede seguir como Hijo Adoptivo de la ciudad.