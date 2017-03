The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Viajar a Irán es un sueño" Jordi Linares explica su experiencia con su hermana Ana en el Congreso Mundial de Guías Oficiales en una de las zonas con el patrimonio más amenazado por guerras y conflictos jueves, 02 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (02/03/2017) Dos guías oficiales de Alcoy, Ana y Jordi Linares, regresan del último Congreso Mundial de Guías Oficiales, desarrollado Irán, con la satisfacción de haber conocido un país con un notable pasado y patrimonio. En Hoy por Hoy Alcoy, Jordi Linares, ha destacado la aportación de este viaje. "Viajar a Irán, Persépolis, Libia,...es el sueño de todo aquel que tiene inquietud por la arqueología y el turismo". Añade que era además una zona que "daba por perdida" a causa de la amenaza de los conflictos y la guerras a la población y patrimonio. El evento lo organiza anualmente la federación mundial de guías oficiales y en el suelen tomar parte más de 500 especialistas que participan en las actividades de formación, talleres, charlas y experiencias. De España acudieron este año 30 guías de 8 comunidades autónomas, entre ellos los alcoyanos Jordi y Ana Linares.