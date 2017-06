The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Viajar nos une" Mariló Clavellinas y Annabel Balaguer repasan la trayectoria de Opció Jove en su 20 aniversario como agencia organizadora de desplazamientos y estancias por la geografía nacional y mundial jueves, 15 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (14/06/2017) Opció Jove cumple 20 años. La agencia de viajes, que regentan Mariló Clavellinas y Annabel Balaguer, se ha consolidado como la veterana en la ciudad y creada a partir de una iniciativa local. La denominación, lejos de restar clientes, "ha animado a muchas personas con espíritu joven a viajar". En la entrevista analizan las ventajas que ha aportado internet a su negocio y cómo el salir de casa ha acabado siendo una terapia familiar. "Viajar nos une y nos desconecta de los móviles y tablets". En este 20 aniversario han preparado la campaña Nadie sin vacaciones, en la que los clientes puenden ahorrarse hasta 500 euros.