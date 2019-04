The examples populate this alert with dummy content

HERCULES - ALCOYANO Viaje gratuito a Alicante Las peñas y el club han organizado un viaje al Rico Pérez para animar al Alcoyano – Sólo pagarán la localidad martes, 02 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Tres autobuses ha puesto a disposición de los aficionados el club y las peñas del Alcoyano para los aficionados que quieran viajar el sábado a Alicante. El precio será solo de la localidad ya que los autobuses son gratuitos. 15 euros costarán las entradas al estadio para ver el partido. Los interesados tendrán que hacer la reserva en las oficinas del club o en las Huestes Blanquiazules. Así mismo, también se pueden comprar entradas para el partido, al mismo precio de 15 euros para los que deseen viajar con su propio vehículo. Todos estarán ubicados en la misma zona. Los que quieran ver el partido en otra zona, tendrán que abonar en la taquilla del Rico Pérez el precio marcado en cada sector.