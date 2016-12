The examples populate this alert with dummy content

EMISIÓN DE SER VIAJEROS DESDE ALCOY Viaje a la Navidad alcoyana El equipo de José Vicente Dorado aborda los pormenores de esta fiesta para toda la Comunidad Valenciana sábado, 20 de diciembre de 2014 escúchalo en AUDIO SER Viajeros Comunidad Valenciana (20/12/2014) La sala Ágora ha acogido al equipo de Ser Viajeros-Comunidad Valenciana, que dirigidos por José Vicente Dorado han abordado este sábado la Navidad de Alcoy. Àngel Lluís Ferrando, Josep Lluís Santonja, Joanfra Rozalén o el cocinero han tratado junto al alcalde y a los concejales de Turismo y Cultura sobre el valor patrimonial del Betlem de Tirisiti, de la Cabalgata y de las manifestaciones culturales que los rodean.