PROMOCIÓN Viajes en globo de la mano del pequeño comercio local A lo largo de la mañana del sábado 28 en la plaza Al-Azraq se ha realizado la actividad Me'n vaig a la lluna!! para los premiados en el concurso organizado por ACECA, Federación de Comercio y Ayuntamiento sábado, 28 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (28/12/2019) Unas sesenta personas han podido disfrutar de una treintena de vuelos dobles en globo, vuelos fijos, dentro de la campaña de promoción del comercio local ‘Me’n vaig a la lluna’, organizada por ACECA, Federación de Comercio y Ayuntamiento de Alcoy. A lo largo de toda la mañana del sábado en la plaza Al-Azraq se han ido sucediendo estos vuelos que han despertado la admiración y la sorpresa entre participantes y transeúntes. El presidente de ACECA, Rafa Pérez, explica que han acabado muy satisfechos con el resultado de esta campaña de promoción por la repercusión que ha tenido y que ya están pensando en nuevas iniciativas para la próxima Navidad de la mano de Federación y Ayuntamiento. ACECA y Federación de Comercio además han puesto en marcha otras iniciativas como animación en la calle o el sorteo de pases VIP para el Tirisiti, así como sorteos de 10 vales de compra de 100 euros cada uno.