TEMPORAL Vías inaccesibles en la comarca por nieve y obstáculos Una decena de carreteras de la red secundaria siguen intransitables en L'Alcoià y El Comtat por los efectos de la nevada y el temporal de viento-El Ayuntamiento pide precaución en los desplazamientos ante nuevos desprendimientos domingo, 22 de enero de 2017 más información El viento provoca derribos y corte de calles en Alcoy La red de carreteras autonómicas, que conecta diversas poblaciones de L'Alcoià y El Comtat, presenta a media tarde de domingo problemas como consecuencia de la nieve y la presencia de obstaculos a causa del temporal. Se trata de las carreteras autonómicas CV 70, en Confrides, y la CV 770, en Alcoleja entre los kilómetros 17 y 24, cuya circulación ha sido interrumpida por presencia de obstáculos, según informa la Dirección General de Tráfico. La presencia de nieve mantiene cortadas este domingo la CV 780, entre Xixona y Benifallim, la CV 804, entre Biar y Banyeres de Mariola, la CV 800 en Xixona, la CV 802, en Onil, la CV 798, en Ibi. En Alcoy la nieve mantiene cortada la CV 797, de acceso a la Font Roja y la CV 70, para camiones y vehículos articulados. A estas vías se ha sumado el corte de la calle Alicante, que da acceso a la ciudad a través de La Beniata por el desprendimiento de parte del edificio de las antiguas naves de Maquinarias Ceres, en la mañana del domingo, y que seguía cortada a media tarde del domingo. El dispositivo de la brigada de limpieza y obras municipal ha trabajado por la mañana en el despeje de los accesos al centro de mayores Solroja en El Preventorio. Nuevos desprendimientos y el riesgo de caida de arboles han obligado a cortar también en el casco urbano de Alcoy la calle Maestro Espí, en la tarde del domingo. La carreterra de El Salt también ha sufrido desprendimientos, por lo que el Ayuntamiento mantiene la alerta de evitar desplazamientos y en caso de necesidad circular con precaución. El alcalde, Antonio Francés, ha trasladado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el estado de la ciudad a causa del temporal de nieve y viento. El jefe del Consell, que ha visitado en la mañana del domingo los municipios afectados por la nieve en Castellón y Valencia, ha mostrado al alcalde de Alcoy su apoyo.