FIESTAS DE MURO Vibrante tarde de moros La filà Realistas recrea el pasado musulmán de Muro y la comarca para abrir una Entrada culminada por la filà Moros del Rif domingo, 14 de mayo de 2017 Muro ha vivido una intensa Entrada de moros en la primera jornada de sus festejos, que se prolongan hasta el lunes. Con unas calles atiborradas de público, más 1.500 personas han participado en el desfile del bando de la media luna.