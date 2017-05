The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO Vicent Berbegal, primer español en convertirse en Empresario Europeo del Año La empresa de Castalla Actiu ha sido la vencedora de entre 110 finalistas de unos premios que distinguen las mejores prácticas de negocio viernes, 05 de mayo de 2017 El empresario alicantino y fundador de Actiu, Vicent Berbegal, ha sido premiado este jueves como Empresario Europeo del Año en la ceremonia de entrega de los European Business Awards (EBA), celebrada en Dubrovnik, Croacia, convirtiéndose en el primer español de la historia en alzarse con este reconocimiento. El Jurado de Honor de estos galardones, compuesto por primeras figuras internacionales del mundo empresarial y de la política internacional, ha reconocido la trayectoria de este empresario que ha convertido a Actiu, empresa española dedicada al mobiliario de espacios de trabajo y contract, en un referente internacional desde que hace casi medio siglo pusiera en marcha un pequeño taller de muebles a medida. Los European Busines Awards han acogido un total de 32.000 compañías de 34 países diferentes del continente. En la fase final, Actiu competía con otras 110 empresas de toda Europa. Su apuesta por el diseño, que ha mantenido a Actiu a la vanguardia internacional, su constante reinversión tecnológica, a la cabeza de otras firmas del sector y un crecimiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente, son algunas de las claves que le han permitido conseguir este prestigioso reconocimiento. Se trata de un premio que llega un año antes de celebrar el 50 aniversario de la empresa y que ha supuesto una gran alegría para el fundador de la firma. "Este premio no habría sido posible sin todo el equipo de personas que forma y trabaja diariamente en Actiu. Sin su compromiso, apoyo, talento e ilusión este reconocimiento no sería real. Es sin duda un galardón muy difícil de obtener al competir con empresas de todo tipo en 34 países de Europa, lo cual supone un plus para la Marca España y un reconocimiento al esfuerzo y labor de nuestro territorio que proyectamos en toda Europa". Mejor empresa nacional Además, y de manera paralela, Actiu ha sido la empresa española ganadora en la categoría de "Mejor empresa del año" llegando hasta la final gracias al apoyo de miles de personas que le votaron en un proceso de selección previo. Anoche recogieron su medalla de ganadora nacional minutos antes de conocer el Premio al Mejor Empresario del Año. A lo largo de su trayectoria, Actiu ha sido reconocida con los premios más importantes del diseño europeo, desde los Red Dot, Design Preis, FX, Premios Delata hasta los If Design, que han premiado la calidad, ergonomía y seguridad de sus productos.