Vicent Molina aspira a l'alcaldia de Muro amb Compromís

Vicent Molina ha visitat els estudis de Radio Alcoy per a donar a conèixer la seua candidatura com a cap de llista per Compromís a l'alcaldia de Muro. Molina ha sigut entrevistat per la cap d'informatius, Lucía Gadea, a la que li ha explicat detalls de la seua trajectòria política, de l'equip que l'acompanya i del programa amb el que vol estar al capdavant del govern municipal els pròxims quatre anys. No han faltat referències al conseller d'Economia i exalcalde murer, Rafa Climent o la seua predecessora i número 2 de la llista, Jacqueline Cerdà.