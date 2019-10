The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Vicente Cardona será el nuevo delegado Borja Ortega deja de ser delegado pero seguirá en el club en otras funciones miércoles, 16 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano cambia de delegado. Las circunstancias han provocado que Borja Ortega pusiese el cargo a disposición del Consejo de Administración. Vicente Cardona, asumirá el cargo. El club ha emitido el siguiente comunicado. "Quién fuera delegado del CD Alcoyano SAD en la temporada 2011-2012 en Segunda División, Vicente Cardona, regresa al club para asumir esta importante responsabilidad. Experimentado atleta y hombre vinculado al deporte alcoyano, acumula además gran experiencia como gestor deportivo-administrativo. Conoce a la perfección la casa y sus funciones asignadas y ha comenzado hoy mismo con su nueva ocupación. Cardona regresa al Alcoyano tras la decisión de abandonar las funciones de delegado de Borja Ortega. Recientemente ha puesto su cargo a disposición del Consejo de Administración alegando asuntos personales. Pese a que el Consejo no ha admitido su renuncia, su decisión ya estaba tomada y es irrevocable. Desde el CD Alcoyano SAD se le agradece el trabajo realizado hasta la fecha y le desea la mejor de las suertes"