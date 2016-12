The examples populate this alert with dummy content

ULTRAFONDO Vicente Juan pone fin a un año brillante Nueva victoria para el corredor afincado en Alcoy para cerrar el 2016 – El atleta ha ganado la “The Ancient Khmer Path” en Camboya miércoles, 14 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (14/12/2016) más información Nueva victoria para Vicente Juan El corredor afincado en Alcoy Vicente Juan García cierra el año venciendo la “The Ancient Khmer Path” en Camboya. Una nueva victoria del corredor español que cierra un gran año en lo más alto del pódium en la carrera de Global Limits de 6 etapas y 220 kilómetros por lo más profundo de la selva de Camboya. Una vez más, Vicente Juan García, ha demostrado su sensacional estado de forma dominando la carrera desde la primera etapa y liderando la misma hasta el último día. Ha sido una carrera que ha exigido el máximo a todos los corredores por sus altas temperaturas, humedad y características del terreno. Según Vicente Juan, su adaptación al clima y sobre todo al calor han sumado muy positivamente para encontrar unas muy buenas sensaciones durante la carrera y así poder estar al frente de la misma y llevarse la victoria. “The Ancient Khmer Path me ha sorprendido por el increíble paisaje que nos ha regalado Camboya. Hemos podido pernoctar en tempos históricos, refrescarnos en cataratas a más de 25 metros de alturas y correr por ruinas de templos construidos hace más de mil años. Además, la carrera culmina frente al “Angkor Wat”, Patrimonio de la Humanidad. Espectacular”, explica Vicente Juan García. Vicente Juan cierra así un magnífico año ganando en la Jungle Ultra en Perú, en la Endurance Trail Running de Costa Rica y en el Trail Solidari de Alcoi por equipos, además de esta victoria en la The Ancient Khmer Path en Camboya.