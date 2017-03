The examples populate this alert with dummy content

ULTRAFONDO Vicente Juan se alza con la primera victoria del 2017 El corredor de Villena, afincado en Alcoy ha ganado la Ice Ultra en Laponia batiendo el record de la prueba – García ha liderado la carrera desde el inicio, que ha transcurrido con temperaturas que oscilan los -5ºC y los -20ºC jueves, 02 de marzo de 2017 Vicente Juan García ha sido el vendedor de la prueba Ice Ultra, del circuito Beyond The Ultimate, que se ha disputado en Laponia, en el Círculo Ártico, transcurriendo durante toda la carrera por hielo y nieve con temperaturas que oscilan entre los -5 ºC y -20 ºC. Se trataba de la primera prueba a la que el corredor afincado en Alcoy hacía frente en el 2017 y que desde el 2012 no disputaba una carrera en nieve. El corredor alicantino ha demostrado el sensacional estado de forma al arranque de la temporada adjudicándose la prueba que se ha disputado bajo el hielo del norte de Europa. Han sido un total de 230km en 5 duras y apasionantes etapas que han exigido una vez lo mejor de los corredores. Vicente Juan ha liderado la prueba desde la primera etapa y ha conseguido batir el record de la misma en esta presente edición de 2017 con un tiempo total de 28 horas y 30 minutos. La dureza de la prueba ha sido extraordinaria, con una etapa larga de más de 9 horas corriendo en bajo la nieve con raquetas y con fuertes ventiscas que hacían de la visión algo imposible, llevando a Vicente a correr en solitario durante toda la etapa. La prueba se disputa en autosuficiencia con toda la comida necesaria para los 5 días portada por los corredores desde el primer día y durmiendo en tiendas encima de la nieve. Según Vicente Juan García, “este tipo de pruebas extremas te obligan a controlar todos los detalles. Si descuidas algo, por pequeño que sea, estas fuera de la carrera. Los bidones de agua se congelaban si dejabas de controlarlos, los dedos de la mano tenías que tenerlos en continuo movimiento y con mucho cuidado con las caídas en el hielo y los lagos helados. Sin duda, esta carrera me ha exigido dar más de lo que nunca antes había dado de mi.”