NUEVO ENTRENADOR Vicente Mir ya es entrenador del Alcoyano El técnico valenciano y ex jugador del Alcoyano en la temporada 95/96, se hará cargo del equipo la próxima temporada miércoles, 30 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El entrenador natura de Meliana ( Valencia) ya es entrenador del Alcoyano. Vicente Mir ha dicho “si quiero” a la oferta que le ha presentado el Alcoyano. Ha aceptado de buen gusto y sabe que el proyecto será fiable para estar luchando por la estar entre los mejores. El club lo ha comunicado con el siguiente mensaje. “El CD Alcoyano ha llegado a un acuerdo con Vicente Mir para que sea el nuevo entrenador de la entidad. Mir conoce la casa blanquiazul de su etapa de futbolista. En la campaña 95-96 jugó 37 partidos en el Alcoyano, llegando a materializar 12 goles. Ahora le llega el turno en el banquillo. Como entrenador conoce a la perfección el Grupo III de la Segunda División B. Además, ha disputado el play-off de ascenso a Segunda dirigiendo al Hércules y al Real Murcia. En su currículum figuran ascensos de Tercera a la categoría de bronce con Ilicitano y Mestalla. Su último equipo fue el Elche CF. La presentación tendrá lugar el viernes 1 de junio”. La hora y el lugar están por determinar. Vicente Mir tiene mucho trabajo por delante puesto que ahora mismo sólo cuenta con un jugador, Ribelles. A partir de ahora comienzan las llamadas para intentar renovar a los jugadores que le interesen y descartar a los que no quiera. Conoce muy bien a la plantilla de la temporada pasada, por lo que será una ventaja a la hora de tomar decisiones.