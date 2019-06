The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Vicente Parras es el elegido El técnico de Elche entrenará el Alcoyano la próxima temporada, en caso de ascenso renovará automáticamente lunes, 17 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Se deshojo la margarita. El entrenador del Alcoyano la próxima temporada será Vicente Parras, el técnico de Elche se hará cargo del equipo para la próxima temporada con renovación automática en caso de ascenso a Segunda B. Parras entrenó al Ilicitano y al Ontinyent, la temporada pasada hasta su desaparición, fue el técnico del entrenador del conjunto valenciano con el que estaba cuajando una buena temporada. Conocedor de la Tercera División y de la Segunda B, Parras llega con mucha ilusión y compromiso y sabe que los que estén a su lado, van a tener que involucrarse por igual. “No tenemos talonario, así que el jugador que venga sabe que tiene que venir comprometido, siempre me caracterizo por eso, así que el que busque un proyecto económico, este no es el sitio, el que venga comprometido, si tendrá sitio”, afirmó. El entrenador sabe que El Collao es una plaza especial independientemente de la categoría. “No vengo a Tercera, vengo al Alcoyano”, matizó nada más sentarse en su presentación. En Ser Deportivos Alcoy podrán escuchar todo lo que ha dicho el nuevo entrenador del Alcoyano.