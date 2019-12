The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Víctor Pastor obtiene una beca de 2.250 € para perfeccionar sus estudios musicales El violinista alcoyano invertirá la subvención, otorgada por el Ayuntamiento, en su formación sobre música de cámara del Barroco jueves, 26 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy concede a Víctor Pastor Peidro una beca de 2.250 euros para apoyarle en sus estudios musicales. El joven violinista alcoyano inició sus estudios en el conservatorio Joan Cantó y finalizó el grado superior en el conservatorio de Alicante. El curso pasado, según la información facilitada, estuvo en un centro musical en Varsovia, Polonia, formándose en música de cámara del Barroco. Formación en la que invertirá esta beca Antonio Pérez Verdú. "Esta beca ayudará a un joven alcoyano a seguir con sus estudios y perfeccionar su técnica con el violín. Tendrá una preparación completa y necesaria tanto para un examen de acceso para el siguiente grado de estudios académicos como para una audición para una orquesta", argumenta el edil de Cultura, Raül Llopis. Esta subvención municipal tiene como objetivo ayudar a los músicos noveles, con vinculación a Alcoy, por nacimiento o residencia o por pertenecer a una de las entidades musicales, a seguir su perfeccionamiento en su formación.