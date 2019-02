The examples populate this alert with dummy content

AJEDREZ Víctor Tudela, campeón provincial sub 12 de ajedrez El joven componente del Club Ajedrez Alcoy ha logrado el primer puesto en su año de debut en la categoría miércoles, 20 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (20/02/2019) El joven ajedrecista Víctor Tudela ha quedado primero en el campeonato provincial de ajedrez sub'12 que ha tenido lugar en San Vicente del Raspeig. De las siete partidas que ha disputado ha ganado cuatro y ha hecho tablas en las otras tres, por lo que ha acabado invicto. El jugador del Club Ajedrez Alcoy ha sorprendido en esta competición dado que era su año de debut en la categoría y por ello no partía entre los favoritos. Su compañero de club, Héctor Gómez Sanjuan ha quedado segundo en sub'18.