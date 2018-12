The examples populate this alert with dummy content

AJEDREZ Víctor Tudela, subcampeón autonómico de partidas rápidas El joven ajedrecista ha logrado la segunda plaza en la categoría sub10 martes, 04 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Víctor Tudela, componente del Club Ajedrez Alcoy, ha logrado una meritoria segunda plaza en el campeonato autonómico en la categoría sub’10 que se ha disputado en Benidorm. Este trofeo ha tenido lugar en la modalidad de partidas rápidas y el joven ajedrecista alcoyano ha sumado en sus siete partidas, cinco victorias, unas tablas y una única derrota para 5'5 puntos. En su categoría han participado 33 jóvenes promesas. Tudela llegaba de disputar el Mundial de su categoría en Santiago de Compostela donde tuvo un papel destacado.