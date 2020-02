The examples populate this alert with dummy content

AJEDREZ Victor Tudela y Alba Navarro campeones provinciales Se disputaron en San Vicente del Raspeig los campeonatos provinciales por categorías lunes, 24 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Este domingo se jugó en San Vicente del Raspeig los campeonatos provinciales por categorías. Se disputaron a 8 rondas y partidas de 15 minutos más 5 segundos de incremento por jugada. Hasta allí se desplazaron 10 jóvenes del Club Ajedrez Alcoy. En categoría sub 18 con 36 participantes: Abel Sempere quedó 12 con 4,5 puntos, Nerea Pastor obtuvo 3,5 puntos, Lucia Navarro en el puesto 24 con 3,5 puntos y Jordi Bordera en el puesto 27 con 3 puntos. En categoría sub 12 con 21 participantes: Víctor Tudela terminó campeón con 6,5 puntos y Arnau González en el puesto 20 siento su debut en un torneo oficial. En categoría sub 10 con 17 participantes: Alba Navarro quedo campeona femenina, Alex Jordá consiguió 5 puntos, Arturo Lozano en el puesto 12º con 4 puntos, Rodrigo Pinillos en el puesto 14 con 3 puntos.