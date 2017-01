The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Víctor Vallés gana el premio de composición de música festera La Asociación premia una obra inspirada en temas de marchas moras del maestro Amando Blanquer lunes, 16 de enero de 2017 Víctor Vallés (Ondara, 1984) ha ganado la 52 edición del concurso de composición de música festera Antonio Pérez Verdú, en la modalidad de marcha mora, con la obra Laia, un homenaje al maestro Amando Blanquer Ponsoda, según la Asociación de San Jorge, convocante del certamen. El jurado, formado por el director del Conservatorio Joan Cantó de Alcoy, Gregorio Casampere, el subdirector de la Banda Municipal de Alicante, Francisco Amat, y el director de la Unió Musical d’Alcoi, Gaspar Nadal, ha seleccionado por unanimidad el trabajo de Vallés, uno de los 18 que optaban al premio, dotado de 2.500 euros. La pieza, según ha destacado el jurado, está inspirada en temas de obras clásicas de Amando Blanquer (Alcoi, 1935- Valencia, 2005). En concreto, como detalló en su partitura el propio autor, El Somni, Moment de Festa, Marxa del Centenari y Any d’alferes. El jurado ha valorado el gran trabajo compositivo y el tratamiento de las marchas de Blanquer para introducirlas con personalidad propia en el conjunto de la obra. Es la segunda ocasión en la que Vallés obtiene el premio de composición que convoca la Asociación de San Jorge. En 2012 ganó con la marcha mora Águeda. El ganador es jefe de estudios del Conservatorio de Pedreguer. Con estudios en trompeta, piano, dirección y composición, con premio extraordinario de final de carrera en el Conservatorio de Valencia, Vallés tiene en su haber diferentes premios de composición, como la cuarta edición del Vila de Muro, las dos primeras ediciones del concurso convocado por Spanish Brass Luur Metalls, el de música de cámara de Montserrat o el Solfes de la Mediterrània. La marcha ganadora será interpretada por las sociedades musicales de Alcoy durante el ciclo de exaltación de la música festera, que se desarrollará entre marzo y abril.