ELCHE 0 - 2 ALCOYANO Victoria de casta El CD Alcoyano suma tres puntos tras lograr la primera victoria de la era Galiana en un escenario de ensueño, el Martínez Valero, tras ganar 0-2 al Elche CF – Kilian y David Torres son los autores de los goles blanquiazules sábado, 21 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El CD Alcoyano se ha reencontrado con la victoria nueve jornadas después, ya que desde el primer partido liguero de la temporada los blanquiazules no sumaban tres puntos al acabar el encuentro. En esta décima jornada el conjunto de Alcoy ha logrado la primera victoria de la era Galiana con goles de Kilian Morante en el 52 y de David Torres en el descuento. Más allá de los tres puntos, el CD Alcoyano, en un escenario de ensueño, en Martínez Valero, ha demostrado que va un paso hacia adelante en su juego mostrándose bien en las tres líneas de juego: defensa ordenada, centro del campo creador y ataque definido. Todo ello, a pesar de sufrir lo mínimo, teniendo en cuenta el rival que había en frente, el Elche CF, tercero en la clasificación, y también de contar con siete bajas de jugadores, sumándose a última hora Mariano y Álvaro que fueron duda durante la semana. Todas esas bajas han sido de jugadores que perfectamente podrían ser titulares, teniendo que convocar a tres juveniles, sin llegar a completar la convocatoria de 18 jugadores. Ramón, juvenil blanquiazul, ha debutado tras entrar a sustituir a Omgba que se ha marchado lesionado. Además, Saugar también ha debutado con la elástica blanquiazul. En la primera parte el Alcoyano ha demostrado su cambio, para bien, en el juego pero ninguna llegada se ha materializado, marchándose ambos conjuntos a los vestuarios con empate a 0. Sin embargo, en el arranque de la segunda mitad, y en una contra de libro en la que han participado las tres líneas de juego, Omgba se la ha dado a Barreda que se ha incorporado desde la defensa al ataque dándole el pase de la muerte a Kilian Morante que ha perforado la portería de su ex equipo. Tras varias llegadas del Alcoyano ante un Elche noqueado y pitado por su afición, se ha llegado al añadido de cuatro minutos por parte del árbitro que instantes antes de pitar el final ha señalado el segundo gol del Alcoyano, obra de David Torres a pase de Jose García. 6.894 espectadores han sido testigos de la victoria del CD Alcoyano y también de uno de los mejores partidos del conjunto de Alcoy del que han podido disfrutar aficionados blanquiazules que se han desplazado hasta Elche, tanto en el viaje organizado como yendo por su cuenta.