FÚTBOL SALA Victoria para empezar el año El Unión Alcoyana ganó 5-3 al Albatera en el primer partido del año lunes, 15 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Unión Alcoyana FS y RC Dinamita Albatera FS disputaron este sábado en el pabellón A del Polideportivo Francisco Laporta el partido correspondiente a la jornada 10 de un campeonato de liga que se reanudaba después de un largo parón navideño. Los asistentes al encuentro pudieron asistir a otro emocionante partido de nuestro equipo que hasta la última parte del mismo dejó a todos en vilo por conocer quien se llevaría los tres importantes puntos en juego. La previa presumía un partido duro entre un equipo local que partía la jornada como tercero y que se había mostrado tremendamente serio en casa y un veterano rival que pese a ocupar posiciones bajas en la tabla, había conseguido sacar los colores a rivales de mucha entidad. El quinteto inicial con el que empezó Javi Silvestre en la pista fue Nacho, Gomis, Tonelo, Mauro y Bili. Ambos conjuntos tenían necesidad de conseguir los puntos y salieron muy mentalizados. Los primeros en adelantarse fueron los locales en el 9’. El disparo después de una buena jugada por banda de Adri sería rechazado por el portero y Carmona, muy atento, aprovecharía el rechace para poner el 1-0. Los nuestros defendían en media pista sin pasar muchos apuros y cuando tenían la posesión o salían a la contra pudieron ampliar distancias en dos o tres clarísimas ocasiones pero el desacierto de cara a gol haría que, a un minuto del descanso, llegara el empate. Albatera aprovechó una mala salida de los alcoyanos para robar un balón en la frontal que poner el 1-1. No era la situación ideal para irse al descanso pero los nuestros han demostrado sobradamente esta temporada que no se vienen abajo fácilmente. En la segunda mitad el equipo salió enchufado y dispuso de varias ocasiones para adelantarse, pero no fue hasta el 27’ cuando Carmona, el mejor de los nuestros, puso el 2-1 en el marcador gracias a una buena combinación con Adri en banda derecha. Por desgracia los albaterenses empataron en el 33’ en un córner. Era el 2-2. En el 35’ Mauro adelantó de nuevo a los alcoyanos tras la perfecta transformación de una falta sin barrera en el borde del área (3-2). Sin embargo poco después, los visitantes dejaron el partido igualado a falta de 1’30 en una indirecta en contra (3-3). Todo parecía presagiar que la cosa acabaría así pero Carmona en una gran jugada forzó un claro penalti que transformó Mauro con algo de suspense (4-3 en el 39’). Ya en los segundos finales un jugadón de Bili por la banda izquierda sorteando rivales terminó con el 5-3 en un partido que los nuestros tuvieron que emplearse a fondo para llevarse los tres puntos ante un peleón Albatera. Del resto de esta 8ª jornada destacar el Xaloc - Calpe (0-3), Ibi - Petrer (6-3), Aspe - Horadada (2-2), Racing Novelda - Ye Faky (2-4).