FÚTBOL SALA Victoria para empezar la liga El Unión Alcoyana de fútbol sala, golea en su estreno en casa ante el Novelda martes, 17 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (17/10/2017) Primera jornada de liga que enfrentaba a los nuestros contra el Racing de Novelda. El pabellón congregó un buen número de aficionados, bastante gente expectante por ver de qué era capaz la nueva plantilla y las nuevas incorporaciones y éstos no defraudaron. El equipo dirigido otro año más por Javi Silvestre empezó con Adrián, Gomis, Mauro, Tonelo en el campo y nuestro capitán Jaco bajo los palos. Los primeros minutos fueron de control, sirviendo estos para medir fuerzas con el equipo contrario. El Novelda empezó a apretar, mientras que los alcoyanos se dedicaban a estar muy organizados en defensa y salir de la presión sin dificultad demostrando su calidad. Las primeras ocasiones claras no tardaron en llegar. Tanto Tonelo como Adrián tuvieron en sus botas colocar al equipo por delante en varias ocasiones pero la buenas intervenciones del portero visitante lo impidieron. El marcador no se movió en esta primera parte pese a que el Unión Alcoyana se había visto superior en muchas fases del encuentro. La segunda parte fue mucho más entretenida en cuanto a goles. Y ya a los primeros segundos Tonelo daba una alegría al pabellón colocando el 1-0. A continuación los noveldenses sorprendieron empezando a jugar de cinco faltando 19 minutos, lo que provocó que el equipo tuviera que juntarse más. El 2-0 lo firmó Carmona desde su campo que, tras varios intentos lejanos del equipo, si que consiguió colocar el balón entre los tres palos. No pasó ni un minuto hasta que Gomis hizo el 3-0 tras una buena jugada ensayada. Cuatro minutos más tarde, los visitantes acercaron distancias, sin embargo, la respuesta no tardó en llegar de los pies de Adrián en una jugada por banda derecha, era el 4-1. Faltando 5 minutos para el final el Novelda puso el 4-2. Pero de nuevo los alcoyanos no dejaron que se metieran en el partido, el encargado del meter el 5-2. Fue de nuevo Tonelo tras un robo de balón encarando al portero jugador. Los visitantes hacían todo lo posible por no distanciarse y poco después acortarían de nuevo, 5-3. Para acabar, faltando 2 minutos, un nuevo robo en el juego de inferioridad 5 contra 4, puso el 6-3 de Gomis desde campo propio. Ya con el partido decidido los visitantes marcaron el 6-4. Un juego muy sólido tanto en defensa como en ataque por parte de los nuestros y un resultado con muchos goles dejan claro el gran partido que vivió la grada en el Francisco Laporta. La siguientes jornadas de liga, también en casa, serán ante Petrer (jueves 26 de octubre en horario por confirmar) y ante Aspe (sábado 28 de octubre a las 17:30 hrs). Informa: Unión Alcoyana fútbol Sala