CALDES 2 - 4 ALCODIAM Victoria importante de cara al 2017 El Patín Alcodiam cierra el año sumando tres puntos en la pista del Caldes tras lograr ganar a los locales por 2 – 4 – El equipo de Sergi Punset escala tres posiciones hasta ser el 13º clasificado jueves, 22 de diciembre de 2016 El trabajo del Enrile PAS Alcoy ha dado sus frutos y tras una dolorosa derrota ante un rival directo, ha logrado ganar al octavo clasificado y en su casa, el Alcodiam ha sumado tres puntos a domicilio después de ganar 2 – 4 en el último partido del 2016 ante el Caldes. Ferran Formatjé, Tutti Baieli y Pere Cañellas, con doblete, han sido los autores de los goles del equipo dirigido por Sergi Punset. Con esta victoria el Enrile sale del último puesto de la clasificación y ha escalado tres puestos hasta ocupar la décimo tercera posición. Y lo que es más importante aún, porque hay mucha igualdad en la parte baja de la tabla, es sin duda, subir los ánimos de los jugadores de cara a afrontar el próximo 2017 que arrancará con hockey en el Polideportivo Francisco Laporta, en un partido ante el Igualada, siendo el primero del año y el último de la primera vuelta. A pesar de que el Caldes se ha puesto por delante en el marcador, eso ha sido en la segunda parte, ya que la primera ha finalizado sin goles en unos minutos muy disputados e igualados entre ambos equipos. Dos minutos ha tardado Ferran Formatjé en responder a ese gol para empatar el partido. El Alcodiam se puso por delante con el 1 – 2 con tanto de Pere Cañelas, después el Caldes ha empatado 2 – 2 y Tutti Baieli ha vuelto a responder y ha puesto el 2 – 3, parecía que ese iba a ser el resultado final pero de nuevo Pere Cañellas, a falta de dos segundos para que se cumpliese el tiempo reglamentario ha anotado el 2 – 4 para culminar la victoria. Esta victoria les ha dado fuerzas a los jugadores del Patín Alcodiam y se han marchado a las vacaciones con buen sabor de boca y viendo recompensado el trabajo de estos meses después de cambiar de entrenador y prácticamente toda la plantilla en verano. El entrenador del Enrile, Sergi Punset, dijo en Ser Deportivos unas horas antes de afrontar este partido, que necesitaban encadenar varios partidos ganados para subir los ánimos a los jugadores y también para tratar de sumar los puntos necesarios para la salvación cuanto antes, ya que este el objetivo principal del Patín Alcodiam esta temporada, y primera victoria lograda ante el Caldes, un equipo muy compacto, joven y con mucha conexión entre jugadores y entrenador, ya que llevan varios años juntos. Tras este partido los jugadores se marcharán unos días de vacaciones navideñas, desde el 22 hasta el 28 de diciembre, después volverán a los entrenamientos aunque dispondrán el día 31 y 1 para disfrutar de la Nochevieja. Después retomarán las sesiones de ejercicio para comenzar a preparar el que será el último partido de la primera vuelta que se jugará el 7 de enero en Alcoy ante el Igualada.