EMBAJADAS Y APARICIÓN Victoria a lomos de un caballo Tomás Pascual Cantó cierra los actos de la Trilogía con una batalla de flechas lunes, 24 de abril de 2017 Apoteosis final. Las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy de 2017 forman ya parte de la historia. El niño Sant Jordiet, Tomás Pascual Cantó, ha puesto el punto final a la Trilogía de Moros y Cristianos con la Aparición de San Jorge en las almenas del castillo. Sobre su blanco corcel, el pequeño que representa al patrón de la ciudad ha puesto fin a la Reconquista con una batalla simbólica de flechas. La ciudad de Alcoy ha vuelto a entonar El Himne de Festes, canto con el que daba inicio a unas fiestas que, sin duda, dejarán huella.